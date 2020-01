Iturbe, la frecciatina: “Nel 2014 la Juve vinse, ma con il var…”

TORINO- Si accende Juventus-Roma. L’ex giallorosso Iturbe, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha lanciato una frecciatina all’indirizzo dei bianconeri riguardo il match del 2014, vinto da Bonucci e compagni tra mille polemiche: “Sapevamo che andavamo a giocare in casa dei campioni d’Italia, una squadra fortissima. Noi eravamo un gruppo nuovo e non ancora amalgamato, ma non giocammo una brutta partita, come loro del resto. Alla fine hanno poi vinto loro, ma se ci fosse stato il var già a quei tempi…”.