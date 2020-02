TORINO- Il prossimo 4 febbraio avrà luogo la premiazione degli Italia Sport Awards, in cui verranno premiati i protagonisti della passata stagione di serie A. Tanta Juve presente, con il ds Fabio Paratici che riceverà il trofeo come miglior dirigente, mentre Leonardo Bonucci sarà inserito nell’undici ideale dell’annata 2018/19. C’è poi spazio anche per l’ex allenatore bianconero Massimiliano Allegri, al quale verrà assegnato il premio come miglior allenatore.