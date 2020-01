Israel: “La Juve mi sta aiutando tantissimo. Bentancur un amico, Buffon il mio idolo”

TORINO- L’estremo difensore dell’under19 bianconera Franco Israel, è stato intervistato ai microfoni di JTV. Il giovane uruguaiano ha affrontato diversi argomenti tra cui, ovviamente, la sua esperienza italiana: “Stiamo vivendo un buon momento di stagione dopo diverse difficoltà e credo sia merito dell’unità che si è creata all’interno del gruppo. La Juve è sempre a mia disposizione e mi sta aiutando moltissimo. Per me è un’emozione grandissima essere qui, in uno dei club più forti al mondo e più forte in Italia. Bentancur? Per me è un grande amico, mi sta aiutando ad ambientarmi a Torino dopo le difficoltà iniziali dovute alla lingua e alla cultura diversa. Idoli? Casillas e ovviamente Buffon. Il portiere della Juve deve essere equilibrato e sempre sicuro e, visto il cambiamento subito dal calcio negli ultimi tempi, deve anche saper giocare bene la palla con i piedi”.