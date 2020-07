Ipotesi scambio Perin-Zapata

TORINO- Juventus-Atalanta non si giocherà solamente sul rettangolo verde. In occasione della supersfida che potrebbe decidere, o quanto meno delineare la corsa scudetto, le due società si sono sedute al tavolo per parlare di uno scambio che inizia a farsi sempre più fattibile. Stiamo parlando dell’operazione che porterebbe Perin a Bergamo e Zapata a Torino. Per ora non sono circolati ulteriori dettagli, ma non è detto che nei prossimi giorni non possa spuntare fuori qualcosa di più concreto.

