Inzaghi: “Juve avanti, ma faremo di tutto per evitare un nuovo scudetto”

TORINO- Alla vigilia di Lazio-Inter, Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa. Tra gli altri argomenti affrontati, naturalmente, anche la sfida scudetto: “Domani sarà una partita importante, in cui vincere ci darebbe una spinta in più. Questa posizione di classifica fa effetto, ma non ci dà alcuna pressione visto come stiamo giocando da diverso tempo. Juve? Sono ancora i favoriti, ma noi e l’Inter faremo di tutto per evitare che vincano nuovamente lo scudetto”.

