TORINO – Continua la protesta della Curva Nord dell’Inter sotto la sede della Lega Serie A, dove è attualmente in corso un summit con tutti i club per risolvere la situazione dei rinvii per l’emergenza coronavirus. I tifosi nerazzurri hanno esposto uno striscione con scritto: “Lega indegni vergognatevi”. Tutte le “i” di questa frase i supporters le hanno sostituite con piccoli loghi della Juventus.

