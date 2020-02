Infortunio Pjanic, il bosniaco punta il Lione

TORINO- Presente alla Continassa quest’oggi, Miralem Pjanic ha continuato a svolgere il suo lavoro personalizzato per recuperare dall’affaticamento agli adduttori rimediato domenica contro il Brescia. Il centrocampista bosniaco va verso la guarigione velocemente, ma sarà difficile vederlo nuovamente in campo già in questo fine settimana contro la Spal. Più probabilmente, invece, il numero 5 farà ritorno per la sfida di Champions con il Lione, antipasto del big match con l’Inter del primo marzo.

