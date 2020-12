Le prime pagine della Gazzetta dello Sport e di Tuttosport

TORINO- Ormai terminati i giorni di riposo concessi per i festeggiamenti natalizi, le squadre di Serie A sono tornate al lavoro per preparare la quindicesima giornata di campionato, che partirà il prossimo 3 di Gennaio. La Juve di Pirlo va in cerca di una vittoria contro l’Udinese, dopo il deludente ko casalingo per 3-0 contro la Fiorentina di Cesare Prandelli. I bianconeri sono ora a -10 in classifica dal Milan capolista a 34 punti e unica squadra ancora imbattuta nella massima competizione italiana.

Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport oggi in edicola ci si concentra proprio sui rossoneri e, in particolare, su Zlatan Ibrahimovic. Come annunciato nella giornata di ieri dal presentatore Amadeus, il bomber svedese sarà ospite a Sanremo dal 2 al 6 Marzo, settimana in cui, allo stesso tempo, sarà impegnato anche in due incontri con il club rossonero. Intanto, oggi, tornerà a Milanello per continuare la riabilitazione. Capitolo Inter. Intervista esclusiva a Stefan De Vrij, baluardo della difesa della squadra allenata da mister Antonio Conte. L’olandese è più determinato che mai: “Sto imparando a essere più cattivo come chiede Conte. Vinciamole tutte. Bello il paragone con Samuel”. Mentre, intanto, Zhang ordina la riduzione degli ingaggi, con Radja Nainggolan che torna nuovamente in prestito al Cagliari.

Su Tuttosport, invece, la prima pagina di oggi è dedicata al mercato della Juventus. Intervista esclusiva al dg dell'Udinese Pierpaolo Marino, che approva la volontà del club bianconero di puntare sui "cavalli di ritorno" Paul Pogba e Fernando Llorente. Una soluzione che, con Morata e Bonucci "ha già pagato". Annunciata, allo stesso tempo, l'incedibilità di Rodrigo De Paul a Gennaio. Capitolo Inter: intervista esclusiva all'ex numero 10 Sandro Mazzola, mentre sul mercato Nainggolan farà ancora ritorno a Cagliari. Il Milan, per rinforzarsi, punta intanto su un quartetto tutto francese…