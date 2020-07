In cinque club su Milinkovic-Savic

TORINO- Tornano a circolare voci sul futuro di Sergej Milinkovic-Savic, il centrocampista serbo attualmente di proprietà della Lazio. Secondo alcune indiscrezioni infatti, questa stagione potrebbe essere quella buona per l’addio del serbo. Su di lui sono tornati molti club, tra cui anche la Juventus, insieme a Inter, Manchester United, Real Madrid e PSG. Sulla questione non si è ancora espresso Claudio Lotito, ma la certezza che alla sua corte inizieranno ad arrivare offerte di un certo peso per il suo gioiello, è praticamente data per certa.

