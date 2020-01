Il report dell’allenamento odierno alla Continassa

TORINO – La Juventus, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato il report dell’allenamento odierno dei bianconeri in vista del match di Coppa Italia contro l’Udinese il prossimo mercoledì: “Settimana impegnativa, quella alle porte, per la Juve, che rientrata in nottata da Roma ha subito ricominciato a lavorare: fra soli due giorni sarà il momento del debutto in Coppa Italia (mercoledì, ore 20.45, contro l’Udinese all’Allianz Stadium). Ecco perché il gruppo si è ritrovato nella tarda mattinata di oggi: per chi è stato maggiormente impegnato ieri seduta di scarico, mentre il resto della squadra è scesa in campo, dedicandosi a lavoro tecnico e partita. Domani l’appuntamento è fissato al pomeriggio”.