Il Real si chiama fuori dalla corsa a Pogba, Van de Beek primo obiettivo

TORINO- Arrivano buone notizie per la Juventus dalla Spagna sul fronte Pogba. Secondo quanto riportato dalla stampa iberica, infatti, il Real Madrid avrebbe deciso di mollare la pista che portava all’acquisto di Paul Pogba, in uscita dal Manchester United in estate. I blancos, infatti, nonostante le richieste di Zidane, avrebbero giudicato eccessive le richieste dello United (150 milioni di euro), preferendo virare su altri obiettivi. Il primo nome per il centrocampo è ora quello di Van de Beek, punto di forza dell’Ajax visionato in passato anche dai bianconeri.