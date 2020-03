Il PSG punta Pjanic

TORINO – Miralem Pjanic non sta attraversando un gran momento. Dopo un inizio di stagione esaltante, il bosniaco si è seduto sugli allori. E dopo qualche prestazione poco convincente, Sarri lo ha tenuto in panchina in un match fondamentale come il derby d’Italia. Come se tutto ciò non bastasse, arrivano anche altri rumors sul futuro di Pjanic, che secondo Sportmediaset sarebbe finito nel mirino del Paris Saint-Germain. Il club francese dalla elevatissima disponibilità economica potrebbe presentarsi in estate con un’offerta monstre per il bosniaco.

