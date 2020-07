Il PSG insiste per Milinkovic-Savic

TORINO- Nuove ombre sul futuro di Milinkovic-Savic, che secondo alcune indiscrezioni, potrebbe non essere in Italia, nè con la maglia della Lazio, che con quella della Juventus. Secondo la stampa francese, Leonardo parla regolarmente con Mateja Kezman, l’agente di Sergej Milinkovic-Savic. I due si conoscono bene, e questo rapporto potrebbe favorire un’eventuale operazione di mercato. Inoltre uno degli avvocati della Lazio è uno stretto collaboratore di Leonardo, con il quale collabora anche in diversi casi. Insomma, il Paris Saint Germain proverà in qualsiasi modo a convincere il giocatore a trasferirsi in Francia.

