Il portale britannico The Sun rivela la speciale dieta di CR7

TORINO – Il portale britannico The Sun ha rivelato la speciale dieta di Cristiano Ronaldo. La giornata di CR7 inizia con una prima colazione a base di prosciutto, formaggio e yogurt. Poi il giocatore portoghese fa due pranzi al giorno, che prevedono insalata e pollo. Il secondo pranzo spesso consiste in pesce, per lo più tonno, con insalata, uova, olive e pomodori. Due sono anche le cene, in cui si alternano sempre carne e pesce, come calamari, bistecca e pesce spada, ma anche il “Bacalao a la Brasa”, un piatto portoghese col baccalà. Nel corso della giornata sono previsti anche diverse “merende”, a base di frutta fresca. In più tantissimo allenamento, pilates, nuoto e diversi sonnellini giornalieri per aiutarlo a recuperare al meglio. Ovviamente niente alcool e pochi dolci.