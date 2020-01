Il piccolo Marchisio: “ La Juve deve vincere sempre”. Il Principino replica: “È questione di mentalitá”

TORINO – Sono passati ormai diversi anni da quando la lunghissima storia d’amore tra Claudio Marchisio e la Juventus si è interrotta, iniziata appena quando aveva 7 anni. Eppure il legame con i suoi tifosi è ancora forte, ma non forte come l’amore che i suoi figli provano per lui, come si può vedere da un video postato dal Principino sul suo account Instagram. Nel filmato, risalente a quando Claudio diede l’addio alla Juve, si vede il piccolo di casa Marchisio dedicare queste dolci parole a suo papà: “Tu che sei forte, sarai per sempre il nostro eroe. Forza Juve. Poi tu sei il nostro papà, forza Juve sempre, la Juve è la migliore del mondo e deve vincere sempre. Ciao papà, sei il nostro eroe”. Oggi, a distanza di tempo, l’ex numero 8 ha riportato il video, commentando così: “È tutta una questione di mentalità”. Chissà se il piccolo Marchisio ripercorrerà le orme del padre, la strada è segnata.