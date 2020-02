Il pallavolista Juantorena scherza con Ronaldo: “Un po’ di Champions ne abbiamo vinte”

TORINO- Nella giornata di oggi, in occasione dell’allenamento in preparazione alla sfida di sabato sera contro l’Hellas Verona, la Juventus ha ricevuto la gradita visita da parte dei ragazzi dell’A.S. Volley Lube Civitanova, club militante nella serie A1 di pallavolo maschile. Tra gli altri, la squadra può contare sul supporto della colonna della Nazionale azzurra Osmany Juantorena, che sul proprio profilo Instagram ha postato una foto in compagnia di Cristiano Ronaldo. Cr7 incensato dai commenti del pallavolista: “Che piacere e che onore conoscere uno dei più forti calciatori di tutti tempi !! UN PO’ DI CHAMPIONS LEAGUE NE ABBIAMO VINTE”: