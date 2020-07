Il Napoli sogna la semifinale con la Juventus

TORINO- Eliminare il Barcellona, è questo il primo (e più importante) passo che dovrà fare il Napoli di Gattuso. In caso riuscisse nell’impresa, ci sono poi i sogni di una possibile semifinale con la Juventus di Maurizio Sarri, che dovrà però eliminare in rimonta il Lione, club fermo da ormai cinque mesi. Di mezzo ci sarebbe anche la partita con la formula della gara secca dei quarti di finale, ma sognare non costa nulla. E allora che Napoli-Juventus sia, almeno nei sogni.

