Il Napoli interessato a Pellegrini

TORINO- Non solo Serie A. In casa Juventus si sta iniziando a parlare anche di calciomercato in uscita. Il primo nome riguarda quello di Luca Pellegrini, calciatore classe 1999, di proprietà della Juventus ma attualmente in prestito al Cagliari. Sul calciatore sarebbero arrivati gli occhi del Napoli, che sembrerebbe fortemente interessata al giocatore. Pellegrini potrebbe rientrare nei discorsi già caldi che riguardano il Napoli e Milik; Gennaro Gattuso gratirebbe l’arrivo del terzino, e nuovi sviluppi e novità arriveranno sicuramente nei prossimi giorni.

