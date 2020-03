Il mondo con CR7: “Forza mamma Dolores”

TORINO – Cristiano Ronaldo ha potuto approfittare delle gare rinviate per stare vicino alla madre, Dolores Aveiro, colpita da un ictus due giorni fa. Il portoghese è subito tornato a Madeira per sincerarsi delle sue condizioni e stare vicino a lei e al resto della famiglia. Lo stesso Sarri aveva confessato ieri di non sapere quando CR7 sarebbe rientrato. I messaggi di solidarietà per la famiglia del portoghese non sono mancati, a questi si aggiunge anche Tuttosport, che oggi apre la prima pagina titolando: “Forza, mamma Dolores”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<