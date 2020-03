Il CIES svela la classifica: Juventus decima squadra più “costosa” d’Europa

TORINO- Il CIES, nel suo report settimanale, ha svelato la classifica delle venti squadre più “costose” dei top cinque campionati europei. Primo posti per i campioni d’Europa uscenti del Liverpool (1,405 milioni), seguiti a distanza dai connazionali del Manchester City (1,361), mentre in terza posizione si piazza il Barcellona (1,170). Presente anche la Juventus, posizionata al decimo posto per via del valore di 783 milioni di euro complessivi. Inter undicesima, Napoli diciassettesimo e Roma diciannovesima.

