Il cestista Richardson immortalato con la maglia di Khedira. E il tedesco risponde così…

TORINO- A causa dell’elevato numero di problemi fisici, nelle ultime stagioni Sami Khedira non ha potuto fornire il suo solito apporto alla causa juventina. Alcuni tifosi, però, non dimenticano le prestazioni offerte dal tedesco e continuano a celebrarlo. Uno di questi è Josh Richardson, cestista dei Philadelphia 76ers e players of the week in NBA per la zona est. Il ragazzo è stato immortalato in uno degli ultimi post sui social della sua squadra indossando la maglia numero 6 dell’ex Real Madrid, che non ha tardato a fornire una risposta. Un semplice “Ti sta bene”, seguito da un occhiolino. E ora si attende una risposta del cestista…: