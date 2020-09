Il Barça spinge Suarez tra le braccia della Juventus

Il Barça spinge Suarez tra le braccia della Juve

TORINO – La Juve e Luis Suarez sembrano ormai destinati a convolare a nozze! Nelle ultime ore, infatti, i rapporti tra l’attaccante uruguayano e il Barcellona sono sempre più ai ferri corti, tanto che anche il club blaugrana vorrebbe lasciarlo partire.

Infatti, secondo quanto riportato da ESPN, il Barça starebbe spingendo il giocatore tra le braccia della Juventus. L'alternativa al trasferimento a Torino sarebbe quella di passare una stagione in tribuna, dato che non rientra nei piani del nuovo tecnico Ronald Koeman. Tuttavia, la società catalana vorrebbe che l'operazione venisse portata a termine secondo le sue condizioni, senza voler scendere a compromessi con il giocatore. La Juve, nel frattempo rimane vigile in attesa di poter accogliere all'Allianz Stadium l'asso sudamericano.