Idea Raul Jimenez in attacco

TORINO- Raul Jimenez, attaccante classe 1991 del Wolverhampton e della nazionale messicana, resta un obiettivo di mercato abbastanza concreto per la Juventus. La mancata squalifica del Manchester City ha infatti tolto ogni speranza di qualificazione alla prossima Champions League per il Wolverhampton, che adesso potrebbe lasciar partire il giocatore, in caso di un’offerta concreta. Offerta che potrebbe arrivare con la cessione di Gonzalo Higuain.

