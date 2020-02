“Ice recovery”: così Ronaldo si prepara al tour de force della Juve

TORINO- Elemento fondamentale dell’undici titolare della Juventus, anche Cristiano Ronaldo ha bisogno di un turno di riposo ogni tanto. Per questo, in accordo con Maurizio Sarri, ha deciso di saltare la vittoriosa gara di ieri con il Brescia, ma il portoghese è pronto a tornare subito in campo alla vigilia di un periodo importante in cui i bianconeri affronteranno il Lione e l’Inter. Per farsi trovare al meglio della forma (e continuare con la sua striscia di gol consecutivi), Cr7 si è sottoposto alle sue solite sedute di “Ice recovery”, come dimostrato dall’ultimo post sui suoi profili ufficiali social: