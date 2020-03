Icardi, trattative sull’asse Juve-Psg

TORINO- Mauro Icardi è il grande sogno della Juventus per il reparto offensivo, che in estate potrebbe salutare definitivamente Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino, nonostante la buona stagione che sta disputando in Francia, sarebbe stanco del Psg e vorrebbe far ritorno in Italia. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero e quello parigino avrebbero iniziato a lavorare per riportare il numero 9 in Serie A, ma prima il ds Leonardo dovrà confermare il riscatto dall’Inter. Solo dopo, magari inserendo nella trattativa uno tra Pjanic e Dybala, si entrerà nel vivo.

