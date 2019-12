Icardi spegne le voci d’addio: “Sto bene al Psg, voglio vincere molti trofei”

TORINO- Le dichiarazioni rilasciate da Wanda Nara in questi giorni, hanno alimentato i dubbi sulla possibile permanenza di Mauro Icardi al Psg. Il bomber argentino, non ancora riscattato ufficialmente dai parigini, è nel mirino di Juventus e Real Madrid, ma non sembra intenzionato a cambiare maglia molto presto. In conferenza stampa, infatti, ha così parlato di un possibile trasferimento: “Mi trovo molto bene qui a Parigi. Sono arrivato qui con l’intenzione di far vedere di cosa posso essere capace e, per il momento, mi sembra che le cose stiano andando nel verso giusto. Voglio continuare a dare il mio contributo alla squadra e aiutarla a vincere molti trofei”.