Icardi, si inserisce anche il Real Madrid

TORINO – Mauro Icardi è stato accostato alla Juventus con grande insistenza per tutta l’estate, praticamente fino all’ultimo giorno di trattative, quando l’argentino si è trasferito in prestito al PSG. Ora il club francese potrebbe decidere di riscattarlo o meno, ma nel frattempo stanno arrivando diverse proposte per i nerazzurri, ancora proprietari del cartellino del giocatore. Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Don Balon’, il Real Madrid sarebbe interessato a inserirsi nella corsa a Mauro Icardi, con Florentino pronto ad un’offerta da almeno 60 milioni di euro.

