Icardi, ritorno di fiamma del Real Madrid

TORINO- Mauro Icardi, nonostante il trasferimento al Psg, non è mai uscito dai radar di mercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, attende di conoscere la situazione sul riscatto dell’argentino da parte dei parigini, prima di provare un nuovo affondo in estate. Secondo quanto riportato dalla Spagna, però, ci sarà da tenere d’occhio il Real Madrid, pronto a mettere sul piatto i cartellini di Modric e Jovic per regalare l’ex Sampdoria e Inter a Zidane.

