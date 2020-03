Icardi, Psg pronto al riscatto. E la situazione può favorire la Juve…

TORINO- La Juventus, visto il rinnovo non ancora arrivato di Gonzalo Higuain, sta pensando al possibile acquisto di un nuovo centravanti. Il primo nome sulla lista del ds Paratici è quello di Mauro Icardi, già accostato ai bianconeri nelle passate sessioni di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Psg sarebbe in procinto di riscattare il cartellino del giocatore dall’Inter, favorendo così in un certo modo la Juventus stessa. Per i campioni d’Italia, infatti, sarebbe più facile trattare con i parigini che con i nerazzurri, restii a rinforzare una diretta rivale per lo scudetto.

