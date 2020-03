Icardi, Psg non più sicuro del riscatto

TORINO- Una stagione fin qui ricca di gol quella di Mauro Icardi, diventato in poco tempo un punto fermo dell’attacco del Psg. Eppure, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club parigino non sarebbe convinto di riscattare l’argentino dall’Inter, vista l’alta richiesta di 70 milioni di euro. Una situazione che potrebbe favorire la Juventus, in cerca di un centravanti che possa sostituire Higuain, e sempre interessata al destino dell’ex Samp.

