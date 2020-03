Icardi, patto “anti-Juve” tra Inter e Psg

TORINO- Secondo quanto riportato da Tuttosport, si starebbe complicando il possibile passaggio di Mauro Icardi alla Juventus. Il quotidiano, infatti, parla di un patto “anti-Juve” tra Inter e Psg in caso di riscatto del centravanti argentino da parte del club parigino. Nella volontà di rivenderlo in Serie A, in fatti, i campioni di Francia dovrebbero versare ben 85 milioni nelle casse della formazione nerazzurra, invece dei 70 pattuiti per il riscatto.

