Icardi, Paratici pronto a trattare con il Psg in caso di riscatto

TORINO- Mauro Icardi continua ad essere un nome molto apprezzato in casa Juventus, specialmente se in estate Gonzalo Higuain dovesse decidere di cambiare aria. Il numero 9 è un pupillo del ds Fabio Paratici, pronto a tornare su di lui con un’offerta importante. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il dirigente juventino potrebbe trattare con il Psg in caso di riscatto dall’Inter, a sua volta invece restia a rinforzare in questo modo una diretta concorrente per lo scudetto.

