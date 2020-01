Icardi non esce dai radar: è lui il dopo-Higuain

TORINO- La Juventus continua a lavorare sul mercato per rinforzare la propria rosa. Il club bianconero, in particolare, è attento ai possibili nomi in entrata durante la prossima sessione stiva. Tra questi, vista la possibile partenza di Gonzalo Higuain che ancora non ha rinnovato, c’è anche Mauro Icardi, che al Psg sta vivendo una grande stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ex Inter e Sampdoria avrebbe il desiderio di tornare in Italia dalla prossima annata e il club bianconero rappresenterebbe la prima scelta.