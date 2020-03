Icardi, l’Inter non vuole cederlo alla Juve

TORINO- In attesa di capire il da farsi riguardo l’emergenza Coronavirus, la Juventus lavora per la prossima campagna acquisti estiva. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo per l’attacco resta sempre Mauro Icardi, che potrebbe non essere riscattato dal Psg, facendo così ritorno all’Inter. Il centravanti argentino, però, difficilmente verrebbe ceduto ai bianconeri, vista la volontà dei nerazzurri di non rafforzare una diretta rivale. Il prezzo base, poi, partirebbe da 85 milioni di euro.

