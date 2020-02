Icardi, in estate nuovo assalto bianconero

TORINO- Accostato per tutta la passata finestra di mercato estiva alla Juventus, Mauro Icardi ha deciso di unirsi al Psg per rilanciarsi dopo i difficili mesi all’Inter. Il centravanti argentino, però, non è mai uscito del tutto dai radar del club bianconero, che in estate potrebbe lanciare una nuova offensiva per regalarlo a Maurizio Sarri. Prima, però, il Psg dovrebbe riscattarne il cartellino dal club nerazzurro e, soltanto dopo, aprire una trattativa con i campioni d’Italia.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<