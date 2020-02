Icardi, il retroscena: furia con Tuchel, più vicino l’addio al Psg

TORINO- Come riportato dal quotidiano spagnolo As, Mauro Icardi si sarebbe reso protagonista di una sfuriata all’indirizzo di Thomas Tuchel, allenatore del Psg. Colpa del tecnico tedesco è l’esclusione dall’undici titolare, in occasione della trasferta europea di Dortmund, del centravanti argentino, che al rientro nello spogliatoio avrebbe anche scaraventato in aria alcune sedie. Per lui, al momento, si allontana quindi il riscatto da parte del club parigino, mentre la Juve osserva interessata per capire i margini di azione.

