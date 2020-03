Icardi, il Psg vuole uno tra Pjanic e Dybala

TORINO- È Mauro Icardi il primo obiettivo della Juventus per il proprio reparto offensivo. Il centravanti argentino, già trattato nelle scorse sessioni di mercato estive, sarà oggetto di un nuovo assalto bianconero, specialmente in caso di riscatto da parte del Psg. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club parigino sarebbe pronto ad intavolare una trattativa con i campioni d’Italia, chiedendo però in cambio il cartellino di uno tra Paulo Dybala e Miralem Pjanic.

