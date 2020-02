Icardi, il Psg chiede uno tra Dybala e Pjanic

TORINO- Grazie all’ottima stagione fin qui disputata, Mauro Icardi si è guadagnato la fiducia del Psg e il riscatto in estate. Il centravanti argentino, però, non è sicuro di restare a Parigi, visto l’interesse mostrato dalla Juventus, pronta a tutto pur di riportarlo in Italia. Secondo quanto confermato da Tuttosport, il club bianconero potrebbe inserire il cartellino di uno tra Paulo Dybala e Miralem Pjanic nell’affare per convincere i parigini a cedere l’attaccante.

