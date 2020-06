Iachini: “La Lazio può togliere lo scudetto alla Juventus, lotterà fino alla fine

TORINO – Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa nel post Lazio-Fiorentina: “Non voglio dare giudizi, però ecco siamo stati un po’ penalizzati sul risultato. Siamo venuti qui a giocare con personalità, per vincere e per fare gol, anche sul vantaggio. La Lazio poi è stata brava e scaltra nello sfruttare due situazioni. C’è tanto rammarico, dobbiamo fare in modo di migliorare la fase realizzativa. Se la Lazio può togliere lo scudetto alla Juventus? Sì, lotterà fino alla fine. Ha tutti i numeri e le qualità. Inoltre sono anni che lavorano insieme con Inzaghi”.

