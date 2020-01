Iachini: “Andremo a Torino con lo spirito di sempre”

TORINO – Il tecnico della Fiorentina, avversaria domenica della Juventus, Giuseppe Iachini ha parlato dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter.

“Andremo a Torino con questo spirito, come sempre. Mi dà noia una cosa anche se non è un alibi: non capisco come si possa fare noi una partita infrasettimanale, la Juventus una settimana tipo, io non le capisco queste cose onestamente. A San Siro si gioca due volte a distanza di 24 ore rischiando anche infortuni… Non me le spiego, forse sono arretrato, ma non è equiparata come cosa.”