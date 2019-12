I quattro nomi sull’asse Juventus-Psg

TORINO- Messo in pausa il campionato per la sosta natalizia, in casa Juventus l’argomento principale di questi giorni è il calciomercato. Discorsi in piedi soprattutto con il Psg, per un asse caldissimo che ha in ballo i nomi di quattro calciatori: Mattia De Sciglio, Emre Can, Thomas Meunier e Leandro Paredes. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i club starebbero lavorando agli scambi tra terzini e centrocampisti, che risolverebbero i problemi di entrambe in quelle zone di campo.