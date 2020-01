I numeri di Juventus-Roma

TORINO – Juventus e Roma si sono affrontate 16 volte in Coppa Italia: bilancio in equilibrio con sette vittorie per parte e due pareggi.

JUVE CINQUE SU NOVE La Juventus ha vinto cinque dei nove precedenti casalinghi con la Roma in Coppa Italia (4P): solo in due di queste nove gare, nel 2006 e nel 1940, entrambe le squadre sono andate a segno.

VS ROMA AI QUARTI Sono sette le stagioni in cui Juventus e Roma si sono incrociate ai quarti di finale di Coppa Italia (11 incontri): tre passaggi del turno bianconeri e quattro giallorossi, incluso il più recente nel 2014.

JUVE, DAL 2009… Da quando i quarti di finale sono tornati in gara secca (2009), la Juventus ha passato sette volte su 11 il turno: nel periodo è stata eliminata in due quarti di fila solo nel 2010 e 2011, quando alla seconda stagione si fermò proprio contro la Roma.

PAULO E LA CAPITALE I primi due gol di Paulo Dybala con la maglia della Juventus sono stati contro squadre della Capitale: entrambi nell’agosto 2015, uno in Supercoppa contro la Lazio e uno in Serie A contro la Roma.

ATTENZIONE A… L’attaccante della Roma Nikola Kalinic ha segnato tre gol contro la Juventus in tutte le competizioni da quando è in Italia: solo contro Inter e Cagliari (quattro) ha fatto meglio.

PASSAGGI JUVE La Juventus è la squadra degli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20 con più passaggi effettuati (737).

ROMA, LA 23′ DI CR Nella gara di campionato la Roma è diventata la 23ª squadra contro cui ha segnato Cristiano Ronaldo, tra le 27 affrontate da quando gioca alla Juventus – l’unica italiana a cui non ha segnato nel periodo è il Chievo.

SARRI VS ROMA Maurizio Sarri ha vinto tre delle nove sfide contro la Roma (2N, 4P): tutte le partite sono state in Serie A e i tre successi sono arrivati nelle quattro più recenti.

GLI EX DELLA SERATA Miralem Pjanic ha giocato 159 partite di Serie A con la maglia della Roma, segnando 27 reti. Wojciech Szczesny ha giocato 72 partite di Serie A con la maglia della Roma, tra la stagione 2015/16 e la 2016/17.