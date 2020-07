I media sperano nella rimonta della Lazio

TORINO- Dopo il capitombolo della Lazio con il Milan, e la vittoria della Juventus contro il Torino, i punti di vantaggio sui biancocelesti sono diventati sette. Questa sera la squadra di Maurizio Sarri ha una grossa opportunità di compiere un altro importante passo verso lo scudetto, ma i media (in particolare quelli romani) sperano nella rimonta della Lazio. Il Corriere dello Sport ad esempio, crede ancora in una accesa lotta scudetto, considerando la Lazio ancora in gioco. Per dare una grossa risposta, servirebbe battere Milan e Atalanta, due impegni davvero fondamentali per la lotta scudetto della Juventus, che potrebbe arrivare a un altro, ennesimo titolo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<