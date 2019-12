I 100 migliori calciatori del 2019 per il “Guardian”: Messi primo, Ronaldo fuori dal podio

TORINO- Così come accade per ogni anno solare, il quotidiano britannico The Guardian ha stilato la lista dei 100 migliori calciatori del 2019. Classifica comandata da Lionel Messi, fresco vincitore del suo sesto pallone d’oro in carriera, che precede la coppia del Liverpool formata da Virgil Van Dijk e Sadio Manè. Fuori dal podio, invece, Cristiano Ronaldo, che si piazza solamente in quarta posizione nella top 10 completata da Momo Salah, Kylian Mbappè, Robert Lewandowski, Raheem Sterling, Alisson e Frenkie De Jong. Presenti anche altri quattro calciatori juventini: Matthijs De Ligt (18esima posizione), Paulo Dybala (42esimo), Miralem Pjanic (50esimo) e capitan Giorgio Chiellini (70esimo).