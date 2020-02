Higuain: Spal in dubbio, l’argentino punta il Lione

TORINO- Nella seduta di allenamento di ieri, Gonzalo Higuain ha accusato dei fastidiosi dolori alla schiena, che probabilmente lo costringeranno a saltare la trasferta in casa della Spal di sabato sera. Come riportato da Sky Sport, infatti, il numero 21 non dovrebbe essere rischiato, visto il tour de force che attende la Juventus nelle prossime settimane. Probabilmente, quindi, il Pipita tornerà regolarmente tra i convocati in occasione della trasferta di Champions con il Lione.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<