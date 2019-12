Higuain, sirene dalla Francia per il Pipita

TORINO- Nuovo ballottaggio, in vista della Sampdoria, tra Higuain e Dybala per un posto in attacco al fianco di Cristiano Ronaldo. Favorito, al momento, è l’ex Milan, che si è riguadagnato il posto da titolare in bianconero grazie a gol e prestazioni sempre più convincenti. Il futuro, nonostante tutto, è però ancora in bilico e se non dovesse arrivare la firma sul rinnovo nei prossimi mesi, si potrebbe seriamente pensare ad un addio del numero 21. Voci dall’Argentina vorrebbero Marsiglia e Psg sulle tracce del Pipita che però, al momento, ha dato priorità alla permanenza sotto la Mole.