TORINO – Gonzalo Higuain è in dubbio per il match di domenica tra Juventus e Inter, ma sicuramente ci sarà domani a “C’è posta per te”. L’argentino, dopo aver già partecipato alla trasmissione nel 2018, sarà di nuovo ospite di Maria De Filippi su Canale 5. Higuain probabilmente incontrerà un suo grande tifoso, e tutto il pubblico bianconero potrà assistere alla sua apparizione televisiva nella serata di domani.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<