Higuain, ritorno di fiamma della Roma

TORINO- Autore di un’ottima prima parte di stagione, Gonzalo Higuain è calato nelle sue prestazioni con il passare delle partite. Per questo, considerando anche l’età non più verdissima (classe 1987), la Juventus starebbe pensando di privarsi del suo numero 21 in estate. Come riportato da Sportmediaset, l’opzione più probabile per l’argentino sarebbe rappresentata dalla Roma, pronta a tentare un nuovo assalto dopo essere stata già rifiutata nel luglio scorso.

