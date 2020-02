Higuain ristabilito, ci sarà contro il Lione

TORINO – L’infermeria bianconera continua a svuotarsi. Dall’allenamento di oggi arrivano ancora buone notizie. Gonzalo Higuain è tornato ad allenarsi insieme alla squadra, con Sarri che recupera anche il ‘Pipa’ dopo Pjanic, Bernardeschi e Khedira. È probabile che domani sera l’argentino siederà in panchina, lasciando spazio a Dybala da falso 9 al centro dell’attacco. Higuain potrebbe però rivelarsi un ottimo cambio per il finale di partita, utile per dare profondità alla squadra e per ritrovare minutaggio.

