Higuain, parla il padre: “Alla Juve sta bene, ma vorrei tornasse in Argentina. Con lui critica sempre spietata”

TORINO- Jorge Higuain, papà di Gonzalo, ha parlato del figlio in un’intervista concessa ai microfoni di TycSports: “Alla Juve sta bene, ha un contratto con un club straordinario e vuole rimanere. Un argentino che si afferma in Europa, solitamente, vuole chiudere lì la carriera, ma a me piacerebbe se tornasse al River in futuro. Al momento, però, non ce ne sono le condizioni. Critiche? Nei suoi confronti sempre distruttive, mai il contrario. La società è cambiata in peggio, le critiche non sono più oneste come ai miei tempi. Anche al Real, prima di essere ceduto, era costantemente nell’occhio del ciclone e continuamente in discussione. Ronaldo? Con lui ci sono ottimi rapporti, si conoscono ormai da diverso tempo. Insieme a Benzema sono stati i migliori per media gol al Real negli ultimi anni”.

